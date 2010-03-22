«ВІА Гра» вирушає в тур з новою солісткою

Група «ВІА Гра» відправляється 12 квітня у тур з новою солісткою - фіналісткою «Фабрики зірок-3» Євою БУШМІНОЮ.

Про це повідомив продюсер групи Дмитро КОСТЮК сьогодні на прес-конференції в агентстві УНІАН.

За його словами, цей тур присвячено 10-річчю групи, і в його рамках концерти пройдуть у 17 містах України - Сумах, Харкові, Полтаві, Черкасах, Білій Церкві, Дніпропетровську, Донецьку, Луганську, Маріуполі, Запоріжжі, Кривому Розі, Одесі, Херсоні, Миколаєві, Ялті, Севастополі, Сімферополі.

Д.КОСТЮК наголосив, що, окрім цих концертів, поточного року пройдуть і гастролі в різних країнах, зокрема у країнах СНД.

У свою чергу автор усіх хітів "ВІА Гри" Костянтин МЕЛАДЗЕ, який також є продюсером групи, підкреслив, що Є.БУШМІНА - «це людина нової формації, нового покоління музикантів». «Це дуже амбітна і цілеспрямована людина, яка вже у 20 років вміє стільки, скільки у наші часи вміли у років 40», - додав він. За словами К.МЕЛАДЗЕ, перший виступ з новою солісткою відбудеться вже 30 березня на телебаченні.

Нинішня солістка колективу Тетяна КОТОВА, яка залишає групи, сказала, що попередила про свої плани продюсерів «ще у вересні, тому це не був ні для кого сніг на голову». Вона спростувала чутки, що йде з групи «через вагітність». За її словами, «це вигадки преси». Т.КОТОВА сказала, що зараз не може собі цього дозволити, тому що у неї «є творчі ідеї». Водночас вона відмовилася розповідати, чим має намір займатися, зазначивши, що «це секрет, і я не вважаю за потрібне базікати, теревенити» наперед. «От якщо у мене щось станеться у моєму житті, оскільки у мене зараз готується один з серйозних проектів, то ви дізнаєтеся про це», - додала вона.

Водночас Є.БУШМІНА наголосила, що робота у групі «ВІА Гра» - «це для мене честь». Вона додала, що пропозиція стати солісткою колективу надійшла їй «досить недавно». За її словами, зараз вона опановує репертуар групи. При цьому співачка додала, що група їй завжди подобалася.

Солістка групи Надія МЕЙХЕР-ГРАНОВСЬКА підкреслив, що Є.БУШМІНА має «приголомшливі дані, і зовні вона дуже цікава і приваблива». За її словами, зараз їй з ще однією учасницею групи Альбіною ДЖАНАБАЄВОЮ «важко зрозуміти, як і Єві, як складатимуться наші стосунки у процесі, однак я відчуваю, що добре, тому що завдання загальне - зробити успішнішим, ще більш просунутим наш колектив».

Промоутероом туру буде концертне агентство «КОСТЯНТИН Д».