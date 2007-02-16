Аварія на трасі “Київ-Харків”: загинули троє і травмовані четверо осіб

На Полтавщині, поблизу с.Абазівка, на автошляху “Київ-Харків” внаслідок зіткнення мікроавтобуса "Mercedes" з вантажним автомобілем "MAN" загинуло троє та постраждало четверо осіб.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, травмованих госпіталізовано до Полтавської міської клінічної лікарні №1.

Попередня причина дорожньо-транспортної пригоди - виїзд мікроавтобуса "Mercedes" на зустрічну смугу.

Всього за добу на території країни зареєстровано 113 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 16 осіб та 130 - травмовано.