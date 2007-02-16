До ”Книги рекордів України” потрапить гігантський рол

19 лютого 2007 року в "Книгу рекордів України" потрапить новий рекорд. На честь святкування Нового року за Східним календарем в Україні приготують гігантський рол!

Для приготування великого рола, що перевищить за вагою звичайний рол в 100 разів, крім великої кількості продуктів, що дорого коштують, знадобиться і величезна майстерність шести сушистів. На подвійній дошці буде розкладений цілий "килим" з сухих водоростей "Норі" (близько 200 листів).

Чотири суші-майстри викладуть на цей лист наперед приготовані роли в кількості 125 шт. і зберуть їх в один цілий.

Після цього готовий рол розрізатимуть спеціальним ножем, що також вимагає дуже великої майстерності. Шматочки рола, тіло якого налічуватиме близько 1000 штук, повинні будуть відповідати правильним розмірам, що б їх було зручно їсти.

Приурочено все це до Східного нового року, який ми відзначаємо 19.02.2007 р.

Смачного,

шеф-повар суші-бару "Пухнастий" майстер Чон.

Подію прокоментують організатори рекорду, суші-майстри, експерти "Книги рекордів України", відомі та публічні люди, які будуть запрошені на свято.

Чекаємо Вас в суші-барі "Пухнастий" (вул. Червоноармійська, 23-А), 19 лютого (понеділок) в 17:00 годині.

Обов`язкова акредитація і додаткова інформація: тел. 8067 466 07 93 Надія.