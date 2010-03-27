Компанія молодих відвідувачів викрала з кафе музичні колонки

У місті Костянтинівці Донецької області компанія юних - двоє неповнолітніх і один повнолітній - відвідувачів викрала з кафе музичні колонки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Костянтинівського міського відділу МВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, у Костянтинівський міськвідділ міліції звернувся власник одного з кафе із заявою про те, що він виявив пропажу акустичної системи. Співробітникам МВС потерпілий приблизно описав присутніх у той вечір відвідувачів закладу. На встановлення особистостей зловмисників співробітникам кримінальної міліції у справах неповнолітніх знадобилося дві доби.

Викрадачами виявилися троє молодих приятелів, двоє з яких - 16-річного віку, один - повнолітній. Увечері, перебуваючи у кафе, вони звернули увагу на музичні колонки, і, скориставшись моментом, коли господар закладу відволікся, забрали їх і швидко залишили приміщення.

За поясненням одного зі зловмисників, мотивом крадіжки стало те, що одному з приятелів «дуже сподобалася акустика». Співробітники міліції вилучили у цього хлопця викрадену апаратуру і повернули її законному власникові.

В даний час усі троє молодиків притягнуті до кримінальної відповідальності за скоєний злочин. За даним фактом проводиться розслідування.