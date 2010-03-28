Рятувальники знайшли тіла підлітків, які потонули позавчора в Алушті

Рятувальники Міністерства з питань надзвичайних ситуацій знайшли тіла двох підлітків, які в п’ятницю, 26 березня, потонули у морі в районі Алушти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС.

Тіла загиблих виявлено та піднято на поверхню водолазною групою МНС вчора, 27 березня.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня двоє підлітків загинули в Чорному морі в Алушті, опинившись у воді в шестибальний шторм.

Семеро хлопців приїхали з Сімферополя до Алушти відсвяткувати біля моря день народження одного з них. Одному стало зле, він із товаришем пішов на пірс. Із невстановлених причин хлопці опинилися у воді й самостійно вийти на берег не змогли.

Загинули п`ятнадцятирічний і чотирнадцятирічний хлопці. Друга, який намагався їх врятувати, витягли на берег рибалки.

До пошуків було залучено 50 рятувальників та 10 одиниць техніки від Головного управління МНС в АР Крим.