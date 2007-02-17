Фольксваген-Гольф врізався в КамАЗ, троє загиблих

У Сакському районі АРК на 53 км автошляху Сімферополь – Євпаторія біля розважального комплексу "Сонечко" автомобіль "Фольксваген - Гольф" зіткнувся з вантажним автомобілем КамАЗ, який стояв на узбіччі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок зіткнення загинуло 3 особи (водій та пасажири автомобіля "Фольксваген - Гольф"). Причина дорожньо-транспортної пригоди встановлюється правоохоронними органами.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в АР Крим.

Всього за добу на території країни зареєстровано 111 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 13 осіб та 121 - травмовано.