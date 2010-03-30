Неповнолітній збив на смерть пішохода і втік з місця аварії

У Тернополі неповнолітній збив на смерть 52-річного пішохода.

Як повідомив кореспонденту УНІАН старший інспектор обласної Державтоінспекції Микола ЛЕЦКАЛЮК, інспектори ДАІ встановили, що неповнолітній житель Тернополя, 1993 р.н., керуючи автомобілем «Сеат леон», допустив наїзд на пішохода, який рухався по пішохідній доріжці.

Потерпілий від отриманих травм помер у лікарні, водій, залишивши авто, покинув місце ДТП. Невдовзі працівники ДАІ встановили його особу.