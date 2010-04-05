В Італії встановили автомобільний знак «Увага, повії»
00:46, 05 квітня 2010Разное
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Місцеві жителі незадоволені
На півночі Італії влада міста Тревізо встановила дорожній знак «Увага, повії», пише Газета.ру з посиланням на The Daily Telegraph.
Трикутний знак містить силует жінки в короткій спідниці і сумочкою в руках.
Місцеві жителі написали заяву до адміністрації міста про те, що новий дорожній знак вводить більшість автомобілістів і мотоциклістів в оману.
«Коли я вперше побачив цей знак, то був дуже здивований. Не розумію, навіщо його встановили?» - здивовано вигукує місцевий житель Діно Веціно.
За словами місцевих, їм незрозуміло, чи означає це, що на цій ділянці дорогу переходять повії, чи те, що вони пропонують скористатися своїми послугами.
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