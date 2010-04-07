Позачергові збори акціонерів «АероСвіту» знову не відбулися

Намічені на 7 квітня позачергові збори акціонерів авіакомпанії «АероСвіт» не відбулися через відсутність кворуму.

Як повідомив по телефону в коментарі УНІАН секретар наглядової ради «АероСвіту» Максим ЮХИМЕНКО, на збори не з`явилися представники двох акціонерів – Фонду держмайна України і компанії «ГенАвіаІнвест».

«Не з`явилися, при цьому не були надані причини нез`явлення, письмові повідомлення», – зазначив М.ЮХИМЕНКО.

За його словами, компанія розраховує, що на наступні збори акціонерів, намічені на 14 квітня ц.р., ці акціонери прибудуть.

М.ЮХИМЕНКО нагадав, що це вже треті збори акціонерів з початку 2010 року, які не вдається провести через відсутність цих двох акціонерів. З цієї самої причини не було проведено збори в грудні 2009 року, які скликалися тричі. Через неможливість провести збори компанія до цих пір працює під керівництвом виконуючого обов`язки генерального директора, який був призначений в листопаді 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, акціонери ЗАТ «Авіакомпанія «АероСвіт» 7 квітня ц.р. на своїх позачергових зборах планували розглянути питання про внесення змін до статуту ЗАТ шляхом викладення його в новій редакції, а також змін до положень, що регламентують внутрішню діяльність товариства.

Крім того, планувалося розглянути питання відкликання і обрання виконавчого органу товариства, голови і членів наглядової ради компанії, а також голови і членів ревізійної комісії ЗАТ.

На зборах також планувалося заслухати звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності компанії за 2008 рік і розглянути порядок розподілу прибутку за 2008 рік. Також було заплановано розгляд питання про зміну типу товариства.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт» – Українські авіалінії», створена в 1994 році, є одним з найбільших українських авіаперевізників, оперує широкою маршрутною мережею і літаковим парком, що складається з 16 суден Boeing.

На сьогоднішній день «АероСвіт» обслуговує більш як 50 міжнародних повітряних ліній, включаючи 5 трансконтинентальних, а також забезпечує доставку пасажирів до найбільших адміністративних і регіональних центрів України.

Фонд держмайна України володіє 22,3941% акцій «АероСвіту», ТОВ "ГенАвіаІнвест" – 24,999%.

Чистий збиток компанії за 2008 рік становив 405,3 млн. грн. проти чистого прибутку за 2007 рік у розмірі 21,7 млн. грн. Статутний фонд компанії становить 19,36 млн. грн.