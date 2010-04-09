Більшість населення цієї країни - раби, яким до вподоби, коли об них ноги витирають

Пам’ятник Сталіну - геніальна ідея! хто сказав, що кримські радянсько-російсько орієнтовані пенсіонери несповна розуму і совісті? Це далеко не так... І якщо б ще вони вслід за Запоріжжям вирішили поставити пам`ятник Сталіну, то мабуть, туристи б у садо-мазо костюмах, вечірки робили, жертвоприношення людські, в геноцид грались, пісні піонерські співали - це ж і медіа зарубіжні підтягнуться, Крим прославляти! А потому, як уже все закрутиться і щі рікою потечуть, навколо пам’ятника Сталіну цілий парк розваг будувати почнуть. Там вам і Гітлер буде з очима натхненними, і Пол Пот примружений, і Муссоліні (його підвісять, може, для більшого ефекту - це вже від художнього смаку нашої культурної влади залежатиме), і медіа-проект запуститься ще. Там фотошопом здуті від голоду тіла українських дітей будуть перероблятися на щасливих октябрят у шортиках, що дякуватимуть "таваріщу Сталіну за наше щасліває дєцтва", а усміхнені татарчата складатимуть пісень на честь виселення їх батьків з "ісконна русскава палуострова".

А якщо серйозно, то у нас на очах та завдяки нашій яловості Україна поволі перетворюється у варварську, тоталітарну недоРосію, і совком у повітрі тхне, як трупом кульгавої кобили в хробаках. Цікаво, скільки ще цей народ терпітиме сьогоднішню геть антиукраїнську владу, перш ніж вдасться до рішучих кроків. Скільки ще БТРів треба поставити під вікна книжкових крамниць, як перед "Сяйвом"? Скількох журналістів має забити міліція до півсмерті, аби в головах людей щось ворухнулося та штовхнуло до дії?

Хоча надії малувато - більшість населення цієї країни таки хохли, раби, яким до вподоби, коли об них ноги витирають. І як збільшити питому частку українців (це поняття широке, воно включає й інші етноси, що живуть на цій території - аби думала кожна людина самостійно та гідність свою за подачки не продавала) - поки не дуже ясно.

Ірена Карпа