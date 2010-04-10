У Києві маршрутка зіткнулася з БМВ та перекинулася: є жертви

В Києві в дорожньо-транспортній пригоді, що сталося на проспекті Перемоги, за участю маршрутного таксі та легкового авто БМВ, за попередніми даними, 5 пасажирів мікроавтобуса постраждали і водій легковика загинув.

Як повідомили УНІАН у столичному ДАІ, дорожня аварія сталася в суботу о 18:00. Наразі відомо, що в результаті зіткнення маршрутка перекинулась.

Причини та обставини аварії з’ясовуються. Також встановлюється, хто з водіїв був винен в ДТП.