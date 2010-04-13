Куба відмовляється від перукарень
07:55, 13 квітня 2010Разное
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"Крутіться самі"
Працівники невеликих перукарень більше не одержувати фіксовану зарплату від держави, натомість можуть залишати собі частину зароблених грошей.
Як повідомляє кореспондент Бі-Бі-Сі в Гавані, відмова від державного контролю в цьому секторі – перший крок до приватизації дрібного бізнесу за прикладом Китаю і В`єтнаму.
Фідель Кастро націоналізував дрібний бізнес у 1968 році.
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