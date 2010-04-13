Куба відмовляється від перукарень

Працівники невеликих перукарень більше не одержувати фіксовану зарплату від держави, натомість можуть залишати собі частину зароблених грошей.

Як повідомляє кореспондент Бі-Бі-Сі в Гавані, відмова від державного контролю в цьому секторі – перший крок до приватизації дрібного бізнесу за прикладом Китаю і В`єтнаму.

Фідель Кастро націоналізував дрібний бізнес у 1968 році.