У Києві горіла українська православна церква

У Києві сьогодні горіла українська православна церква Петра і Павла.

Як повідомили УНІАН в прес-службі МНС в Києві, повідомлення про пожежу в церкві по вул. Фрунзе, 164, надійшло на телефон "01" о 10.53. Через декілька хвилин на місце події прибули підрозділи пожежно-рятувальної служби з трьох пожежних частин.

За даними прес-служби, швидкому поширенню вогню сприяло те, що церква дерев`яна. На момент виникнення пожежі там проводилися будівельні роботи, і зовнішні стіни церкви обкладалися цеглою.

Зупинити поширення вогню рятувальникам МНС вдалося в 11.24, а повністю ліквідувати пожежу о 11.49. Розмір завданої шкоди на даний момент встановлюється.

Як відзначили в МНС, дерев`яна будівля церкви не опалювалася, тому всередині затопили «буржуйку». За попередніми даними, причиною пожежі могло стати порушення правил експлуатації пічного опалення.