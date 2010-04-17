"Чоловічі" і "жіночі" купе з'являться в 7 фірмових поїздах (список)

З метою поліпшення сервісного обслуговування пасажирів з 20 квітня Південна залізниця вводить «чоловічі» і «жіночі» купе.

Як повідомила УНІАН прес-служба Південна залізниця, купе в купейних вагонах розподілятимуться на «чоловічі» і «жіночі» в 7 фірмових поїздах: №20/19 Харків - Москва (10 купе) №59/60 Харків - Одеса (10 купе) №63/64 Київ - Харків (15 купе) №81/82 Харків - Сімферополь (9 купе) №111/112 Харків - Львів (5 купе) №115/116 Харків - Трускавець (9 купе) №621/622 Харків - Маріуполь (8 купе).

Пасажири за бажанням матимуть можливість купити проїзні квитки на ці поїзди у відповідних купе в усіх пасажирських касах.