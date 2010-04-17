Список вулиць у Києві, де сьогодні і завтра лататимуть дорогу

Корпорація «Київавтодор» протягом дня 17 та 18 квітня 2010 року проводитиме ремонтні роботи з ліквідації ямковості у всіх 10 районах міста.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Роботи виконуватимуться більш як на 40 об’єктах вулично-шляхової мережі:

17 квітня – вул. Ямська, Академіка Заболотного, Поліська, Драгоманова, Бальзака, Микитенка, Героїв Дніпра, Тимошенка, Паркова дорога, Петрівська алея, Оленівська, Введенська, Борисоглібська, Братська, Білицька, Жмеринська, Симеренка, Уманська, Фучика, Смілянська, Вінницька, Рейтарська, Софіївська, Шолуденка, Гончара, Багговутівська, просп. Героїв Сталінграду, Корольова, Московський міст, транспортна розв’язка просп. Перемоги – Велика кільцева дорога.

18 квітня – Набережно-Корчуватська, Тимошенка, Білицька, Смілянська, Вінницька, Гончара, Академіка Заболотного, Ревуцького, Довбуша, Прирічна, Андрющенка, бул. Дружби народів, шляхопровід ст. метро «Осокорки», транспортна розв’язка Велика кільцева дорога – просп. Перемоги, просп. Героїв Сталінграду.

На пошкоджених ділянках доріг, де проводиться ремонт, виставляються засоби колективного захисту (огороджувальні бар’єри, сигнальні конуси та віхи, тимчасові дорожні знаки, причепи безпеки, машини прикриття).

При виконанні зазначених робіт обмеження руху транспорту не передбачається.

Корпорація «Київавтодор» звертається до водіїв із проханням з розумінням поставитись до тимчасових незручностей та про наявні недоліки в технічному стані покриттів вулиць інформувати диспетчера корпорації за телефоном 284-74-19 (цілодобово).