Автомобіль в'їхав у магазин: одна людина загинула і п'ятьох поранено

У Донецькій області в селі Коньково Тельманівського району водій легкового автомобіля не впорався з керуванням і в`їхав у будівлю магазина.

У результаті ДТП одна людина загинула і п`ятьох було травмовано, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з надзвичайних ситуацій України.

Згідно з повідомленням, трагедія сталася 17 квітня, автомобіль в`їхав у будівлю магазина, що належить приватному підприємцю.

Триває розслідування.