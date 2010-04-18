Автомобіль в'їхав у магазин: одна людина загинула і п'ятьох поранено

13:46, 18 квітня 2010
Разное
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Водій не впорався з керуванням

У Донецькій області в селі Коньково Тельманівського району водій легкового автомобіля не впорався з керуванням і в`їхав у будівлю магазина.

У результаті ДТП одна людина загинула і п`ятьох було травмовано, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з надзвичайних ситуацій України.

Згідно з повідомленням, трагедія сталася 17 квітня, автомобіль в`їхав у будівлю магазина, що належить приватному підприємцю.

Триває розслідування.

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