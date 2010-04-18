Автомобіль в'їхав у магазин: одна людина загинула і п'ятьох поранено
13:46, 18 квітня 2010Разное
1928 0
Водій не впорався з керуванням
У Донецькій області в селі Коньково Тельманівського району водій легкового автомобіля не впорався з керуванням і в`їхав у будівлю магазина.
У результаті ДТП одна людина загинула і п`ятьох було травмовано, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з надзвичайних ситуацій України.
Згідно з повідомленням, трагедія сталася 17 квітня, автомобіль в`їхав у будівлю магазина, що належить приватному підприємцю.
Триває розслідування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter