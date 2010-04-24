Мерседес зіткнувся з вантажівкою: 7 людей загинули, 4 - травмовані

У Миколаївській області сьогодні вночі внаслідок зіткнення автомобіля "Мерседес" з вантажівкою "Вольво" семеро людей загинуло і ще четверо було травмовано.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, о 2-й годині ночі поблизу с.Нечаяне Миколаївського району, на 103 км автошляху Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, водій легкового автомобіля „Mercedes Е-320” (у якому перебували 10 осіб) виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з вантажним автомобілем „Volvo”. Внаслідок ДТП загинули семеро осіб (водій і пасажири легкового автомобіля). Чотирьох постраждалих госпіталізовано до Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги.

За фактом події правоохоронні органи проводять розслідування. На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Миколаївській області.