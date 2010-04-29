У Керчі засуджено викрадача виборчих бюлетенів

Суд засудив до штрафу жителя Керчі, який викрав 44 бюлетені у членів виборчої комісії на виборах Президента України.

«За скоєння злочину, передбаченого частиною 5 статті 158 - "викрадання бюлетенів", ухвалено вирок жителю Керчі», - говориться у прес-релізі прокуратури Криму.

Як уточнив кореспонденту УНІАН співробітник прес-служби прокуратури, керчанин має заплатити близько 500 грн. штрафу.

За даними прокуратури, виборець, вирішивши розіграти членів виборчкому, викрав у них бюлетені, а потім викинув у сміттєвий бак.