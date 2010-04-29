У Керчі засуджено викрадача виборчих бюлетенів
23:33, 29 квітня 2010Разное
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Жарт обійшовся гтрафом
Суд засудив до штрафу жителя Керчі, який викрав 44 бюлетені у членів виборчої комісії на виборах Президента України.
«За скоєння злочину, передбаченого частиною 5 статті 158 - "викрадання бюлетенів", ухвалено вирок жителю Керчі», - говориться у прес-релізі прокуратури Криму.
Як уточнив кореспонденту УНІАН співробітник прес-служби прокуратури, керчанин має заплатити близько 500 грн. штрафу.
За даними прокуратури, виборець, вирішивши розіграти членів виборчкому, викрав у них бюлетені, а потім викинув у сміттєвий бак.
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