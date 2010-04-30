Українці треті в світі за споживанням горілки

Українці їдять хліба на 50–75% більше, ніж у Європі.

Про це пише тижневик «Коментарі:», який зробив спробу накреслити портрет українця, оперуючи мовою цифр. Видання публікує добірку досліджень “Хто такі українці з точки зору соціології і статистики”.

Українці з’їдають понад 100 кг хліба на рік на душу населення, що на 50–75% більше, ніж у Європі, пишуть «Коментарі:», посилаючись на дані «Універсальної інвестиційної групи».

Для порівняння: у Німеччині в середньому з’їдають 75 кг хліба на рік, Австрії - 78 кг, у Великій Британії - 38 кг.

Водночас, за споживанням горілки Україна займає третю позицію у світі - після Росії та США, пише видання, посилаючись на дані дослідження International Wine & Spirits Research. Щорічне споживання гіркої (не в пляшках, а в перерахунку на 100-відсотковий спирт) у РФ досягає 18 л, в Україні - 13 л на людину на рік (дані Business Analytica).

Пива в натуральному вираженні (літрах) українці споживають майже в п’ять разів більше, ніж горілки, - 60 л на рік на людину. Однак через невеликий вміст «градусів» його частка в структурі алкогольного ринку у відсотковому відношенні вдвічі менша (28% пива проти 60% горілки).

За минулий рік українці випили до 18 л соку. Якщо порівнювати цю цифру з даними десятилітньої давнини, показник може здатися високим - в 1999 р. середньостатистичний українець випивав 2,5 л. Однак за споживання соків Україні ще дуже далеко до Європи й Росії, відзначають «Коментарі:». У середньому кожний європеєць випиває 30 л соку на рік. Так, у Фінляндії тільки апельсинового соку випивають щорічно по 18 л на людину. У Німеччині споживання соку становить 45 л/рік на людину. У Росії випивають 32–33 л соку на рік (дані 2008 року).

Українці стали пити більше кави, пише тижневик. Щорічно українець випиває 0,9 кг кави і всього 0,4 кг чаю. Однак в чашках це співвідношення виглядає інакше - 250–300 чашок кави на людину і 750-900 чашок чаю на рік, пишуть «Коментарі:». Майже вісім з десяти чашок припадає на розчинну каву. Причому, якщо на початку 1990-х років співвідношення кави до чаю було 1:10, то зараз різниця скоротилася до 1:3. Однак, щоб досягти рівня споживання кави навіть у традиційно «чайній» Великій Британії, українцям треба пити кави удвічі більше.

Детальніше про інші досягнення та уподобання українців – у спеціальному випуску тижневика «Коментарі:».