Багаті москвичі вкладають гроші в гелікоптери

Британська газета Financial Times пише про особисті вертольоти, як про новий неодмінний атрибут московської еліти.

Два десятиліття економічного зростання перетворили московські шляхи на суцільне жахіття, цитує Бі-Бі-Сі. Проте людям з великими грошима завжди вдавалося знаходити способи якось уникнути багатогодинного стояння в пробках.

Зовсім нещодавно за якісь 25 тис. доларів будь-який бізнесмен міг встановити собі на дах автомобіля "мігалку" і мчатися без перешкод резервною смугою. Проте незабаром "мігалок" зробилося так багато, що їх використання перестало приносити ефект. І тоді московські супер-багатії почали інвестувати в придбання гелікоптерів, які вони вважають "мігалками" наступного покоління.

Єдина проблема - збережена з часів холодної війни заборона польотів над Москвою. Проте бізнесмени, які запасаються вертольотами, впевнені, що швидке все зміниться.

Поки що уряд не дуже охоче висловлюється щодо послаблення закону, проте лобіювання в коридорах влади триває. На сьогодні дозволу на проліт над Москвою вертольотом треба чекати добу. Проте з листопада дозволи на зліт не потрібно буде чекати 24 години, а можна буде робити це у будь-який момент, давши відповідне попередження.

FT цитує Михайла Казачкова, голову Асоціації вертолітної промисловості, який порівнює майбутні зміни з лібералізацією мобільного зв`язку, в результаті якого "сьогодні навіть у дітей є мобільні телефони, і нікого це не дивує".

Але Дмитро Пєсков, прес-секретар Володимира Путіна, сказав, що уряд ще подивиться на ефективність нового законодавства і лише після цього вирішить, чи доцільно відміняти заборону на польоти над Москвою. "Неможливо дозволити 12 мільйонам людей вільно літати над містом... Ніхто не хоче, щоб повітряний транспорт над Москвою піддавав небезпеці життя людей на землі", - говорить Пєсков.