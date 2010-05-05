Сьогодні в Аргентині зберуться лідери Південної Америки

Надзвичайний саміт Союзу південноамериканських націй (УНАСУР) відбудеться сьогодні в місті Кампана, що за 80 кілометрів на північ від столиці Аргентини Буенос-Айреса.

Як передає РІА «Новости», урочисте відкриття саміту відбудеться о 10.30 за місцевим часом. Очікується, що в ньому візьмуть участь вісім президентів з 12 країн Південної Америки. Колумбія, Перу, Суринам і Гайана будуть представлені міністрами закордонних справ.

Одним із головних питань порядку денного саміту є обрання генерального секретаря організації. На попередньому засіданні керівників зовнішньополітичних відомств у понеділок на цей пост була запропонована єдина кандидатура - попереднього президента Аргентини і чоловіка нині діючої глави держави Нестора КІРШНЕРА.

Країни-учасниці УНАСУР збираються також обговорити питання надання фінансової допомоги Гаїті і Чилі, що постраждали від руйнівних землетрусів, політичну ситуацію в Гондурасі, перенесення резиденції постійного секретаріату з Кіто до Буенос-Айреса. Очікується ухвалення декларацій проти нового імміграційного закону в американському штаті Аризона і з приводу територіальної приналежності Мальвінських (Фолклендських) островів.

Тимчасово головуючий в Союзі Еквадор запропонував обговорити, крім іншого, тему політичного діалогу між УНАСУР і США, механізм врегулювання спорів у сфері інвестицій, участь блоку в четвертій зустрічі на вищому рівні з Європейським Союзом.

Робота саміту закінчиться у вівторок увечері.

До УНАСУР входять 12 держав Південної Америки - Аргентина, Болівія, Бразилія, Венесуела, Гайана, Колумбія, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай, Чилі і Еквадор.

Блок був створений у Куско (Перу) в грудні 2004 року як Співтовариство південноамериканських націй. Був перейменований у 2007 році на саміті у Венесуелі.