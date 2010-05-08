Єдиний у Туреччині готель для нудистів можуть закрити

Єдиний у Туреччині готель для нудистів Adaburnu Golmar, який відкрився 1 травня, може бути закритий, оскільки не одержав ліцензію на надання готельних послуг.

Каменем спотикання, як пише РІА "Новости" з посиланням на туристичний портал tourexpi.com, став проведений у готелі ремонт, під час якого частину даху перетворили на відкриту терасу. І хоча керівництво готелю заявляє, що всі роботи оформлені правильно, готель за рішенням властей не одержав дозволу на використання будівлі в оновленому вигляді і, як наслідок, залишився без ліцензії на готельну діяльність.

Тризірковий Adaburnu Golmar розташований на березі моря за 15 кілометрів від курорту Датча. Готель розрахований на 175 місць.