Єдиний у Туреччині готель для нудистів можуть закрити
01:15, 08 травня 2010Разное
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Влада послалася на проблему з дахом
Єдиний у Туреччині готель для нудистів Adaburnu Golmar, який відкрився 1 травня, може бути закритий, оскільки не одержав ліцензію на надання готельних послуг.
Каменем спотикання, як пише РІА "Новости" з посиланням на туристичний портал tourexpi.com, став проведений у готелі ремонт, під час якого частину даху перетворили на відкриту терасу. І хоча керівництво готелю заявляє, що всі роботи оформлені правильно, готель за рішенням властей не одержав дозволу на використання будівлі в оновленому вигляді і, як наслідок, залишився без ліцензії на готельну діяльність.
Тризірковий Adaburnu Golmar розташований на березі моря за 15 кілометрів від курорту Датча. Готель розрахований на 175 місць.
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