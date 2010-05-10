Водій іномарки врізався в зупинку, загинули двоє дітей

Учора ввечері в селі Новосілки Макарівського району Київської області водій легкового автомобіля „Міцубісі” скоїв наїзд на групу людей, які знаходились на зупинці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє дітей – 9-річна дитина, яка знаходилася в автомобілі, та 7-річна, яка знаходилась на зупинці. Ще двох осіб у важкому стані госпіталізовано до реанімаційного відділення центральної районної лікарні.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

Всього за минулу добу на території країни зареєстровано 79 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинули 12 осіб та 101 – травмовано.