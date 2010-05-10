Водій іномарки врізався в зупинку, загинули двоє дітей
15:40, 10 травня 2010Разное
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Трагедія на Київщині
Учора ввечері в селі Новосілки Макарівського району Київської області водій легкового автомобіля „Міцубісі” скоїв наїзд на групу людей, які знаходились на зупинці.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє дітей – 9-річна дитина, яка знаходилася в автомобілі, та 7-річна, яка знаходилась на зупинці. Ще двох осіб у важкому стані госпіталізовано до реанімаційного відділення центральної районної лікарні.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
Всього за минулу добу на території країни зареєстровано 79 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинули 12 осіб та 101 – травмовано.
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