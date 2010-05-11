Top-100 найсексуальніших жінок світу
Версія журналу Maxim
Американський журнал для чоловіків Maxim оприлюднив новий рейтинг найсексуальніших жінок світу. 2010 року упорядники списку віддали перший рядок співачці Кеті Перрі, світову популярність якій приніс сингл "I Kissed A Girl".
Друге місце дісталося 23-річній моделі Бруклін Декер (Brooklyn Decker). Вона тривалий час співпрацює з модним брендом Victoria`s Secret, а також відома тим, що є дружиною американського тенісиста Енді Роддіка.
Замикає трійку найсексуальніших жінок за версією Maxim актриса Зої Салдана. Популярність їй принесла одна з головних ролей у кінострічці "Аватар", що встановила кілька рекордів у галузіі кінематографу.
Крім того, до десятки лідерів потрапила "чемпіонка" минулих років Меган Фокс, співачка Ріанна, а також лос-анджелеська знаменитість Кім Кардашьян. Також варто зазначити, пише Лента.ру, присутність у списку Скарлет Йоханссон (14-е місце), Крістіни Агілери (18) та Міли Йовович (21). Багаторічний лідер і мати шістьох дітей Анджеліна Джолі цього року має тільки 38-е місце. Крім інших, її випередила молода подруга боксера Володимира Кличка Хейден Панеттьєр (30).
Найсексуальніша жінка минулого року - зірка "Доктора Хауса" Олівія Уайльд - цього року задовольнялася 20-м місцем.
Повний список з фотографіями на сайті журналу.
29 квітня свою версію Top-100 найсексуальніших жінок оприлюднив журнал FHM.