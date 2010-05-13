Мінтранс анулював ліцензії понад 100 автоперевізників

Ліцензійна комісія Міністерства транспорту та зв`язку України анулювала ліцензії на право надання послуг із перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом 102 перевізникам, які не дотримуються вимог чинного законодавства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, таке рішення ухвалено за результатами низки планових перевірок дотримання ліцензійних умов перевізниками, проведених Головавтотрансінспекцією Мінтрансу з метою підвищення безпеки автомобільних перевезень і зниження рівня дорожньо-транспортного травматизму.

Згідно з повідомленням, за період із 26 квітня по 7 травня цього року було проведено 164 перевірки ліцензіатів, під час яких виявлено низку порушень чинного законодавства про автомобільний транспорт. Найбільш поширені порушення – відсутність документів на проведення технічного огляду експлуатованих транспортних засобів, неналежний технічний стан транспортних засобів, незабезпечення ліцензіатами контролю за умовами, режимом роботи і часом відпочинку водіїв. Крім того, низка перевізників не проводять передрейсовий і післярейсовий медичний огляд водіїв, інструктажі з дотримання безпеки автоперевезень, пожежної безпеки тощо.

Крім того, з`ясувалося, що у деяких перевізників-порушників немає виробничих приміщень і гаражів для зберігання транспортних засобів у міжзмінний час, а низка транспортних засобів експлуатуються без сертифікатів.

За результатами виявлених порушень інспектори територіальних управлінь Головавтотрансінспекції склали понад 270 актів.