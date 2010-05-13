Банкноти в 500 євро отримали назву "бен Ладен"

Купюри достоїнством у 500 євро заборонені до використання у Великій Британії, пише газета The Daily Mail. Влада країни дійшли висновку, що більшість таких банкнот фальшиві або використовуються здебільшого злочинцями, передає Лента.ру.

Як вважають в Агентстві з питань боротьби з організованою злочинністю (Serious Organised Crime Agency, SOCA) Великої Британії, нині не "існує переконливих доказів законного використання" банкнот у 500 євро. За деякими оцінками, дев`ять з десяти таких купюр фальшиві.

Газета відзначає, що в кримінальному світі купюри в 500 євро одержали прізвисько "бен Ладен": усі знають, як вони виглядають, але ніхто не бачив.

Наприкінці березня повідомлялося, що Єврокомісія розкритикувала магазини єврозони за відмову приймати у покупців купюри в 200 і 500 євро. У торгових точках пояснювали відмову відсутністю розмінних коштів.