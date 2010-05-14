Бразилія випередила США за кількістю вироблених автомобілів

Бразилія вийшла на п`яте місце в світі з виробництва автомобілів, випередивши США, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на дані, оприлюднені в четвер Міжнародною організацією автовиробників (OICA).

За даними цієї організації, Бразилія виробила в 2009 році 2 мільйони 576 тисяч 628 автомобілів. Для порівняння, в США за цей же період було випущено 2 мільйони 249 тисяч 61 машина.

Світовим лідером за кількістю вироблених автомобілів у 2009 році став Китай (10 мільйонів 383 тисячі 831), за яким ідуть Японія (6 мільйонів 862 тисячі 161), Німеччина (4 мільйони 964 тисячі 523) і Південна Корея (3 мільйони 158 тисяч 417).

Попри такий високий результат, Бразільська національна асоціація автовиробників (Anfeva) вважає рівень виробництва все ще недостатнім, оскільки, за даними організації, в сегменті споживання Бразилія вже є четвертим найбільшим ринком автомобілів у світі.