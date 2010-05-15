На Чернігівщині перекинувся автобус: постраждали дев’ятеро пасажирів
11:43, 15 травня 2010Разное
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У водія взяли кров на експертизу
У Чернігівській області в дорожньо-транспортній пригоді постраждали дев’ятеро пасажирів автобуса.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ДАІ МВС України, аварія сталося вчора об 11.15 на автодорозі поблизу с. Тополя Прилуцького району.
За попередніми даними, водій автобуса “Ікарус-255”, рухаючись у напрямку м. Пирятин, не вибравши безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням та з`їхав на узбіччя, де відбулося перекидання транспортного засобу. На момент автопригоди в салоні автобусу перебували 13 пасажирів.
Проведеною попередньою перевіркою встановлено, що водій автобуса до ДТП перебував за кермом 4 години, у нього взято кров для проведення медичної експертизи.
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