На Чернігівщині перекинувся автобус: постраждали дев’ятеро пасажирів

У Чернігівській області в дорожньо-транспортній пригоді постраждали дев’ятеро пасажирів автобуса.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДАІ МВС України, аварія сталося вчора об 11.15 на автодорозі поблизу с. Тополя Прилуцького району.

За попередніми даними, водій автобуса “Ікарус-255”, рухаючись у напрямку м. Пирятин, не вибравши безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням та з`їхав на узбіччя, де відбулося перекидання транспортного засобу. На момент автопригоди в салоні автобусу перебували 13 пасажирів.

Проведеною попередньою перевіркою встановлено, що водій автобуса до ДТП перебував за кермом 4 години, у нього взято кров для проведення медичної експертизи.