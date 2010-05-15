Трипільське поселення на Хмельниччині - під загрозою знищення

У селі Грушка Кам’янець-Подільського району Хмельницької області трипільське поселення опинилось під загрозою знищення.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив завідуючий відділом охорони пам’яток історії та культури при Управлінні культури, туризму та курортів обласної державної адміністрації Сергій ШПАКОВСЬКИЙ.

“У цьому селі ми бачимо наслідки бездіяльності органів місцевого самоврядування та виконавчої влади. Наразі вже зруйновано частину трипільського поселення. Крім того, зараз вирішується питання відчуження цінної, з точки зору археології, земельної ділянки, на якій приватний підприємець хотів побудувати великий свинокомплекс”, - зазначив він.

За його словами, знайдене поселення є унікальним, адже культурний шар тут залягає досить щільно на території близько 20 гектарів.

“Але багато пам’яток залишаються у приватній власності. Нині стоїть питання про відчуження або викуп понад 230 гектарів землі, які потрапили у колективну власність у 90-х роках. Ці землі мають історико-культурне значення і, згідно з чинним законодавством, будуть повернені у державну власність”, - пояснив завідуючий відділом охорони пам’яток.

Довідка УНІАН. На Хмельниччині у державному реєстрі знаходиться 123 пам’ятки, з яких 11 є пам’ятками національного значення.