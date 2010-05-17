На кордоні України з Польщею зріс потік вантажівок

Прикордонна служба Польщі зафіксувала в першому кварталі цього року 1,015 млн. перетинів кордону з Україною, що на 9,2% більше показника перших трьох місяців 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з даними польських прикордонників, найбільше зростання зафіксоване в потоку вантажних автомобілів.

У січні-березні спільний кордон в обох напрямах перетнуло більш як 130 тис. вантажних автомобілів, що на 17,6% більше показника перших трьох місяців 2009 року.

Приватні автомобілісти перетнули кордон більше 960 тис. разів, що на 8,3% більше торішніх показників.

Водночас у першому кварталі скоротився рух пасажирських автобусів - на 1,7% - до 13,8 тис. перетинів.