Байкери провели мотоциклетний карнавал

У суботу близько 70 мотоциклів, якими управляли кримські байкери в карнавальних костюмах та «шкірі», проїхали центральними вулицями Сімферополя і відкрили ходу з нагоди 226-річчя з дня заснування міста.

Як передає кореспондент УНІАН, «мотокарнавал» проводиться вчетверте і є соціальним проектом. Цього року він включений до плану заходів до дня міста.

«Ми даруємо Сімферополю свято. Проект для нас дуже важливий, оскільки популяризує байкерський рух. Ми хочемо зруйнувати міфи, оскільки ще дуже багато хто живе в стереотипах американського кіно, де пузаті злі дядьки – це байкери, насправді – все не так. Ми можемо бути і смішними, й організованими», – запевнила організатор акції Ленура МЕЛЬГАЗІЄВА.

Серед карнавальних костюмів були костюми сексуальної кішки і кота, веселої корови, лисиці Аліси, Чингачгука, клоунів, пірата, відьом, ангела, доброго привида, самурая, циганів, секретних агентів, стиляг, військових, вранішнього хірурга-реаніматора зі спиртним в якості «ліків».

Проїхавши вулицями, байкери на залізних «конях» очолили пішу колону, в якій по головному проспекту Сімферополя пройшли кілька тисяч людей, серед них мер міста Геннадій БАБЕНКО, представники виконкому, працівники підприємств, вихованці спортивних і танцювальних шкіл, студенти, а також активісти Партії регіонів та комсомольці.

Як повідомляв УНІАН, цими вихідними в Сімферополі відбуваються святкові заходи з нагоди 226-річчя міста.