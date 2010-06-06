Янукович у Греції (фото)
15:15, 06 червня 2010Разное
5354 0
Відбулася зустріч президентів
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув з дводенним робочим візитом до Грецької Республіки.
Відповідно до програми візиту, в Афінах відбулася зустріч Президента України і Президента Греції Каролоса ПАПУЛЬЯСА.
Сьогодні ж українська офіційна делегація відбула в Салоніки, звідки глава держави здійснить прощу на святу гору Афон.
Фото Андрія Мосієнка / POOL / УНІАН
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter