Янукович у Греції (фото)

Відбулася зустріч президентів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув з дводенним робочим візитом до Грецької Республіки. Відповідно до програми візиту, в Афінах відбулася зустріч Президента України і Президента Греції Каролоса ПАПУЛЬЯСА. Сьогодні ж українська офіційна делегація відбула в Салоніки, звідки глава держави здійснить прощу на святу гору Афон. Фото Андрія Мосієнка / POOL / УНІАН

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