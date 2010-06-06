Янукович у Греції (фото)

15:15, 06 червня 2010
Разное
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Відбулася зустріч президентів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув з дводенним робочим візитом до Грецької Республіки.

Відповідно до програми візиту, в Афінах відбулася зустріч Президента України і Президента Греції Каролоса ПАПУЛЬЯСА.

Сьогодні ж українська офіційна делегація відбула в Салоніки, звідки глава держави здійснить прощу на святу гору Афон.

Фото Андрія Мосієнка / POOL / УНІАН

 

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