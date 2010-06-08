У ДТП на Донеччині загинуло 6 людей

У Донецькій області внаслідок зіткнення двох легковиків загинуло 6 осіб, ще 5 травмовано.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, сьогодні вночі поблизу с. Урожайне Великоновосілківського району, на 31 км автошляху Багатир – Велика Новосілка – Володарське, сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів „ВАЗ-2106” та КІА Sorento. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на місці події загинуло 6 осіб, з них 1 дитина (2008 р.н.) та 5 осіб постраждало, в тому числі дитина (1999 р.н.), яких з травмами у середньому та тяжкому станах госпіталізовано.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Донецькій області.

Всього за добу на території країни зареєстровано 102 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 15 осіб та 124 – травмовано.