Янукович уповноважив посла підписати Конвенцію про аліменти

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ уповноважив Надзвичайного і Повноважного посла України в Королівстві Нідерланди Василя КОРЗАЧЕНКА на підписання Конвенції про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших форм сімейного утримання.

Текст розпорядження Президента розміщено на його офіційному сайті.

Угода була підписана 23 листопада 2007 року у Гаазі.

Цим же розпорядженням В.ЯНУКОВИЧ скасував розпорядження Президента від 15 вересня 2008 року про уповноваження Миколи ОНІЩУКА на підписання цієї конвенції.