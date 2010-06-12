15-річна дівчина хотіла накласти на себе руки через пропущену дискотеку

В Тетіївському районі Київської області 15-річна дівчина намагалася покінчити життя самогубством через те, що мати не відпустила її на дискотеку.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в Київській області, накласти на себе руки дитина вирішила в своїй кімнаті після сварки з мамою, наковтавшись таблеток «Азалептолу» (препарат для лікування шизофренії). Як з’ясувалося, ліки в будинку залишилися від хворої бабусі, яка гостювала у них взимку.

До приймального відділення районної лікарні в тяжкому стані дівчину привезли батьки. За словами лікарів, наразі стан дівчини стабілізувався.