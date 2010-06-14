На трасі Київ-Чоп перекинувся мікроавтобус: троє поранених

Близько першої години ночі, на Рівненщині, на 269 км автодороги Київ-Чоп, водій мікроавтобуса “Mерседес-Бенц”, рухаючись з боку м. Києва у напрямку м. Рівне, не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та з`їхав у кювет, де перекинувся.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, унаслідок дорожньо-транспортної пригоди троє пасажирів мікроавтобуса отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані до лікарні.