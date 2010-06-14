Прес-конференція української команди ралі-рейдів Dakar на тему «SIXT UKRAINE ПРИЙМАЄ ВИКЛИК РАЛІ «DAKAR 2011 ARGENTINA-CHILE» відбудеться в середу, 16 червня, о 10-30 в готелі Hyatt Regency Kyiv, London Room I&II. У конференції візьмуть участь перший пілот української команди ралі Dakar Вадим Нестерчук та Балаш Шалай, представник організаторів ралі Dakar у Східній Європі. Подія відбудеться в рамках світових Dakar World Tour, які є серією презентацій ралі для конкурентів, партнерів та ЗМІ, що проводяться в 17 країнах. Під час прес-конференції буде оголошено програму та маршрут ралі Dakar 2011 Argentina-Chile. Українська команда повідомить про етапи підготовки до головних автоперегонів світу. Потрібна акредитація, кількість місць обмежена. Прохання підтвердити участь ,за телефоном +38 063 418 98 85 (Вікторія Марценюк) або v.martsenyuk@pulse.ua.

Реєстрація преси починається о 10 ранку за адресою вул.. Алли Тарасової, 5А, готель Hyatt Regency Kyiv.