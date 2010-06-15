«Богдан» і Cegelec почали спільне виробництво тролейбусів

Корпорація «Богдан», один із найбільших суб`єктів автомобільного ринку України, і компанія Cegelec (Чехія) почали спільне виробництво тролейбусів у м. Острава (Чехія).

Про це УНІАН повідомив прес-секретар корпорації «Богдан» Сергій КРАСУЛЯ.

За його словами, 10 червня в Остраві відбулася презентація, присвячена випуску першого тролейбуса в рамках спільного проекту «Богдан» і Cegelec.

При цьому він додав, що компанії мають намір продавати тролейбуси спільного виробництва в країнах Європейського Союзу.

С.КРАСУЛЯ зазначив, що в даний час перший тролейбус пройшов сертифікацію і, як очікується, до четвертого кварталу 2010 року завершиться процес омологації, що дозволить тролейбусам брати участь в тендерах в країнах ЄС. Зокрема, очікується участь в тендері на постачання тролейбусів до країн Балтії.

У 2010 році «Богдан» і Cegelec розраховують реалізувати до 30 тролейбусів спільного виробництва, а в 2011 році – 100 тролейбусів.

Також С.КРАСУЛЯ сказав, що надалі компанії мають намір освоїти спільне виробництво 18-метрового тролейбуса і автобусів, проте терміни впровадження нової продукції ще не визначені.

Він також розповів, що на презентації тролейбуса в Чехії була присутня урядова делегація України на чолі з віце-прем`єр-міністром Віктором ТИХОНОВИМ. До складу делегації також входили мери великих міст, зокрема тих, що прийматимуть Євро-2012

Віце-прем`єр наголосив на знаковості цієї події для України, оскільки корпорація «Богдан» перша з компаній транспортного машинобудування вийшла на ринок країн ЄС.

Довідка УНІАН. Корпорація «Богдан» створена в лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестпроектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів всіх типів.

На сьогоднішній день корпорація має найширший модельний ряд автобусів серед вітчизняних автобусовиробників. Продукція корпорації представлена у всіх класах: від особливо малого до особливо великого. Виробничі потужності корпорації «Богдан» дозволяють виробляти до 9000 автобусів і тролейбусів на рік.

Компанія Cegelec спеціалізується на виготовленні електроустаткування і продукції енергетичного машинобудування і має представництва і активи більш як у 30 країнах Європи, Африки і Близького Сходу, Південно-Східної Азії, а також у Бразилії.