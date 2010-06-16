Парламент узявся за книгу скарг

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо Книги відгуків і пропозицій)".

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 317 із 422 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроект передбачає внесення змін до Закону "Про захист прав споживачів", відповідно до яких споживачам гарантується право залишати скаргу, пропозицію, відгук або зауваження у Книзі відгуків і пропозицій, яка розміщується на видному і доступному місці відповідно до порядку провадження торговельної діяльності і правил торговельного обслуговування населення, що затверджуються Кабінетом міністрів України.

Передбачено, що відмова працівників торгівлі, громадського харчування та сфери послуг і громадян, які займаються підприємницькою діяльністю у цих галузях, у наданні громадянам-споживачам необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товари (роботи, послуги), кількість, якість, асортимент, а також про виробника (виконавця, продавця), обмеження прав громадян-споживачів на перевірку якості, комплектності, ваги та ціни придбаних товарів, залишення без розгляду або неповідомлення громадянина-споживача про розгляд скарги або зауваження у Книзі відгуків і пропозицій у строк, встановлений законом, тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, змінами до Кодексу України про адміністративні правопорушення підвищується розмір адміністративного штрафу за порушення порядку провадження торговельної діяльності, правил торговельного обслуговування населення, виконання робіт і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, залишення без розгляду скарги або зауваження споживача у Книзі відгуків і пропозицій.

Зокрема, порушення порядку провадження торговельної діяльності, правил торговельного обслуговування населення, виконання робіт і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю, тягне за собою накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Продаж товарів зі складів, баз, підсобних приміщень підприємств (організацій) державної торгівлі (громадського харчування, сфери послуг) і споживчої кооперації у порушення встановлених правил, приховування товарів від покупців, вчинене працівниками підприємств (організацій) державної торгівлі (громадського харчування та сфери послуг) і споживчої кооперації, які не є посадовими особами, тягне за собою накладення штрафу від п’яти до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.