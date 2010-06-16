ДТП без загиблих треба оформлювати швидше

Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дорожньо-транспортних пригод та виплат страхового відшкодування.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 322 із 416 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом пропонується спростити оформлення матеріалів дорожньо-транспортних пригод, у яких відсутні травмовані чи загиблі особи, а пошкоджені лише транспортні засоби, та вдосконалити порядок виплати страхового відшкодування.

Зокрема, проектом пропонується внести зміни до Закону "Про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" у частині передачі страховикам повноважень оформлення матеріалів ДТП, у яких постраждали застраховані транспортні засоби та відсутні травмовані чи загиблі особи.

Окрім того, до Кодексу України про адміністративні правопорушення пропонується внести низку уточнюючих поправок до статей 124, 225, 260, 308, 321, 322.