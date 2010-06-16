Старі міни перервали залізничний рух з Полтави на Кременчук

Сьогодні через загрозу вибуху мін з 14.40 до 19.00 був припинений рух поїздів на гілці Полтава - Кременчук.

Як повідомили УНІАН у МНС Полтавщини, рішення про припинення руху потягів було ухвалене через загрозу вибуху мін часів Другої світової війни, які були виявлені під час ремонтних робіт на ділянці залізниці недалеко від Нових Санжар.

Міни були помічені після того, як екскаватор зняв черговий шар ґрунту біля залізничного насипу. Ремонтні роботи були негайно припинені. На місце події викликали саперів, які провели обстеження місцевості.

"Сапери виявили 79 мін. Найнебезпечніші були знищені, інші - вивезені. Фахівці припускають, що ремонтники натрапили на артилерійський склад, який пролежав у землі понад 60 років", - сказала помічник начальника ГУ МНС України у Полтавській області Світлана НАТАЛЕНКО.