Величезний фаллос піднявся разом з Літєйним мостом (фото)

У Санкт-Петербурзі суд виніс ухвалу щодо учасника арт-групи «Війна» Леоніда Ніколаєва, який був у складі групи, яка провела скандальну акцію поряд з будинком міського управління Федеральної служби безпеки, повідомляє Газета.ру.

Суд вирішив, що непристойне зображення не завадило роботі Літєйного мосту, тому факту вандалізму – немає. Ніколаєв відбувся штрафом за дрібне хуліганство.

Вночі 14 червня активісти групи зробили на всю ширину проїжджої частини і на всю довжину мосту граффіті непристойного змісту – у вигляді фаллоса. Щоб намалювати картинку знадобилося 23 секунди: фарбу лили просто з каністр. Коли міст розвели, фаллос заввишки 65 метрів постав прямо навпроти будинку Управління ФСБ у Петербурзі.

Комунальні служби намагалися змити малюнок за допомогою двох пожежних машин, проте сліди фарби були видно на асфальті і в середу.

Як повідомляє видання, «Війна» виступила проти урядових поправок до закону про ФСБ, які дозволяють чекістам виносити «офіційне застереження» будь-якому росіянинові, в діях якого вони виявлять можливе «виникнення причин для скоєння злочинів».