У Криму дитина потонула в надувному басейні
09:59, 18 червня 2010Разное
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Батьки залишили без нагляду
У Криму загинув хлопчик, граючись у надувному басейні з водою без нагляду дорослих.
Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського Управління МНС, нещасний випадок стався на території приватного домоволодіння в сакському селі Молочне.
Батьки залишили малюка, 2009 року народження, без нагляду на деякий час.
«Пізніше вони побачили, що хлопчик плаває на поверхні води без ознак життя», - йдеться в повідомленні.
На місце події виїжджали медики й співробітники міліції.
Причина смерті дитини встановлюється.
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