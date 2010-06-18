Автобус, який перевозив дітей, не поступився дорогою "Міцубісі"

У Севастополі автобус, який перевозив групу дітей, зіткнувся з легковим автомобілем.

Як повідомила Севастопольська регіональна державна ТРК, за попередніми даними, аварія сталася з вини водія автобуса, який не поступився дорогою легковому автомобілю «Міцубісі». Практично одразу на місце ДТП прибули кілька машин «швидкої» і представники ДАІ. Постраждалих дітей й водія «легковика» було госпіталізовано. Їх стан оцінюється як задовільний.

Представник швидкої допомоги повідомив ТРК, що «постраждали з дрібними забоями, струсом головного мозку, дрібні травми. Тяжких травм, слава Богу, немає».

Представник компанії перевізника в інтерв`ю ТРК стверджує, що транспортний засіб був у справному технічному стані, а водій з ранку пройшов медичний огляд, і без будь-яких зауважень виїхав на маршрут.