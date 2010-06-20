ДАІ шукає свідків: автомобіль збив дівчину на велосипеді

ДАІ просить відгукнутися людей, які стали свідками сьогоднішнього ДТП у Києві, коли невстановлений автомобіль збив дівчинку-підлітка у районі Жулянського шляхопроводу і зник з місця пригоди.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держдепартаменту ДАІ МВС України, ДТП сталося о 10.40. Невідомий автомобіль збив дівчинку, яка їхала на велосипеді. Її з важкими травмами доставлено до лікарні.

Правоохоронці просять свідків ДТП, які могли запам’ятати марку і номери автомобіля, телефонувати за номерами «102» та 483-70-64.