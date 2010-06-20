У Росії заборонили фотографуватися з тваринами в цирках

У Росії введено заборону фотографуватися з тваринами в цирках. Відповідний указ видав голова Росдержцирку Олександр КАЛМИКОВ, про який стало відомо сьогодні після надзвичайної події в підмосковному шапіто, де леопард напав на дитину.

Як передає РІА "Новости", під час циркової вистави хижак, якого після виступу виводили зі сцени, напав на семирічну дочку дресирувальниці. Звір завдав лапою удару по шиї дівчинки. Дитина одержала важку рвану рану і зараз перебуває в реанімації. За словами медиків, стан дівчинки важкий, проте життю ніщо не загрожує.

“Цей указ було видано заради безпеки. Були випадки, коли глядачі, перш за все діти, піддавалися нападам тварин або одержували травми, катаючись верхи на конях, верблюдах, під час фотосеансу в антракті", - сказано в повідомленні.

Напади тварин на дітей відбуваються, на жаль, не рідко, зауважує агентство. Так, 29 травня в тамбовському зоопарку лев напав на чотирирічну дівчинку. Хижак затягнув дівчинку в клітку, потрапила в реанімацію.