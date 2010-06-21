Переможець прибіг на 48-й поверх за 13 хвилин

Переможцем першого забігу на 48-й поверх найвищої будівлі у Відні - Мілленіумтурм - став австрієць, який подолав 2529 сходинок за 13 хвилин 29 секунд, повідомляють в неділю австрійські ЗМІ.

Серед жінок відрізнилася німка, яка дісталася до вершини за 16 хвилин 5 секунд. Всього в змаганні взяли участь 300 спортсменів-аматорів. Організатори "сходового марафону", який перевищує традиційний знаменитий забіг на Емпайр-стейт-білдінг в Нью-Йорку, планують зробити змагання щорічними і провести наступні 11 жовтня 2011 року.

Забіги на 86-й поверх Эмпайр-стейт-білдінг проводяться вже кілька десятків років.