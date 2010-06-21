Партія "Євротурбота" змінила назву на "Козацьку славу"

Політична партія «Євротурбота» надіслала в Міністерство юстиції офіційне повідомлення про зміну партійної назви.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, рішенням першого з`їзду політичної партії «Євротурбота» від 28 лютого 2010 року назву партії змінено на «Козацька слава».

Міністерство юстиції взяло до відома інформацію про зміну назви організації та внесло зміни до Реєстру політичних партій України.

Після зміни назви партію продовжує очолювати Станіслав СЕЛИВАНОВ.

Партію «Євротурбота» було зареєстровано Міністерством юстиції 29 листопада 2006 року та внесено до Реєстру політичних партій під №133.