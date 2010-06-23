Більшість вувузел на Чемпіонаті світу - китайського виробництва

Китайська фабрика оголосила про те, що збирається виготовляти по 25 тисяч вувузел на добу, щоб задовольнити попит уболівальників в усьому світі, повідомляє Газета.ру з посиланням на сайт Goal.

Дудки, що їх так активно використовують уболівальники на матчах Чемпіонату світу, переважно вироблені саме в Китаї. Китайські фабрики виготовляють до 90 відсотків усіх вувузел.

«Ми почали робити вувузели з 2001 року, але тоді вони не мали популярності, – сказав генеральний менеджер фабрики Ninghai Jiying. – Під час чемпіонату світу 2006 року в Німеччині нам також не вдалося реалізувати партію вувузел. І лише після того, як ПАР одержала першість планети, ми досягли зростання продажів. З січня по квітень ми випускали 25 тисяч вувузел за добу, потім призупинили штампування. В останні кілька днів ми робили 10 тисяч вувузел, а найближчим часом знову почнемо випускати по 25 тисяч штук за день».