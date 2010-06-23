Агрохолдинг «Авангард» спростовує заяви «ВТБ Банку» про борг компанії

Агрохолдинг «Авангард» (AvangardCo IPL LTD), найбільший виробник яєць в Україні, спростував як необгрунтовані заяви «ВТБ Банку» про небажання афільованих з холдингом компаній гасити борг у розмірі 27 млн. доларів.

Про це мовиться в переданому УНІАН коментарі агрохолдингу «Авангард».

Генеральний директор холдингу Наталія ВАСИЛЮК заявила, що в компанії здивовані діями однієї з найбільших в СНД фінансових структур, оскільки насправді такого боргу не існує. На її думку, поширення неправдивої інформації про холдинг спрямоване виключно на погіршення іміджу «Авангарду» на українському і міжнародному ринках.

Раніше прес-служба «ВТБ Банку» поширила інформацію про те, що компанії, які мають відношення до «Авангарду», не виконують своїх кредитних зобов`язань перед банком і що сума заборгованості становить 27 млн. дол.

В «Авангарді» заперечують наявність такого боргу. «Ні компанія, ні її дочірні підприємства на сьогодні не мають кредитних зобов`язань перед «ВТБ Банком». Справді, в 2007 році одне з дочірніх підприємств холдингу «Авангард» уклало з «ВТБ Банком» договір майнового поручництва, а не кредитний договір. Сума цього договору становила не 27 млн. дол., а 39,2 млн. грн. (4,9 млн. дол.), тобто більш ніж у п`ять разів менше озвученої суми. Ця застава відображена в консолідованій фінансовій звітності компанії за 2009 р., відповідний аудит був проведений компанією Baker Tilly», - повідомила Н.ВАСИЛЮК.

За її словами, на сьогодні «Авангард» має деякі розбіжності з «ВТБ Банком» стосовно цього договору, укладеного в 2007 році, і вживає заходи відповідно до українського законодавства, щоб вирішити цей спір.